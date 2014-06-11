Селезньов: українські військові перевіряють, хто виїжджає з зони АТО

Про це під час зв’язку між штабом АТО і кризовим медіа-центром повідомив керівник групи інформування про перебіг операції Владислав Селезньов.

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«Відповідні сили і служби, які є у складі АТО, таку роботу проводять. Ця робота буде проводитись і у випадку відкриття гуманітарного коридору», - зазначив Владислав Селезньов, відповідаючи на запитання радіо «Свобода».

Він також наголосив, що переселенці проходять перевірку на блокпостах АТО на кордоні Донецької і Луганської областей з сусідніми областями.

За словами Владислава Селезньова, учасники АТО забезпечують безпеку громадян України, які виявили бажання тимчасово виїхати з Донбасу. Зокрема, під час їхнього пересування по території, яку контролюють сили АТО, переселенців супроводжують патрулі українських військових, повідомив речник АТО.

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На сьогоднішній день, за даними Владислава Селезньова, з Донецької і Луганської областей в інші регіони України виїхали близько 10 тис. осіб.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко доручив силовикам допомогти в евакуації цивільних із зони АТО.