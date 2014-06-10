Порошенко доручив створити необхідні умови для населення, яке бажає виїхати із зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі Порошенка із керівникам силових відомств.

Також президент України доручив уряду взяти на себе організацію перевезення людей та заходи з медичного обслуговування та розгорнути мережу мобільних пунктів для забезпечення мирного населення питною водою, харчуванням і медикаментами.Читайте такожПорошенко: Вогонь на сході України необхідно припинити на цьому тижні

Місцеві державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування повинні разом з Кабінетом міністрів розмістити населення, яке прибуває з району антитерористичної операції.