Озброєні люди вивезли мера Горлівки в невідомому напрямку

Про це повідомили у відділі інформування населення Горлівської міської ради, передає місцевий сайт Gorlovka.ua.

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За даними мерії, озброєні люди наполягли на тому, щоб Євген Клеп взяв із собою планшет. Наразі співробітники міськради не знають, хто були ці люди й куди вони відвезли мера.

Нагадаємо, раніше Євген Клеп стверджував, що він управляє містом під контролем донецьких сепаратистів.