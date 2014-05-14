На Донбасі через терористів стрімко скорочуються робочі місця і падає товарообіг

Про це вчора говорили законні очільники регіону. В той же час керівники так званої "Донецької народної республіки" не квапляться стабілізувати ситуацію, йдеться в сюжеті ТСН.

Терористи й далі прибирають до рук владу на Донеччині. Вчора до міського голови Горлівки Євгена Клепа прийшли представники так званої "народної влади" і попросили передати повноваження самопроголошеному меру Олександру Сапунову. Клеп відмовився. Тоді на нього наставили автомат. Тоді міський голова сперечатися не став і написав заяву "за власним бажанням".

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Усіх працівників виконкому озброєні люди закликали працювати на так звану "Донецьку народну республіку". Тим часом сплив термін, який лідери республіки дали українським силовикам, щоб ті перейшли на їхній бік.

"ДНР не існує, тому куди переходити, кому переходити, яке щастя в ДНР - ніхто не знає. Його ніхто не назвав, ніякої програми немає. Ні економічної, ні соціальної, ні інвестиційної, ні правоохоронної, тому ця якраз заява, для того, щоб деморалізувати всіх керівників, для того, щоб сіяти страх і на це не потрібно піддаватися", - заявив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

Вчора лідери самопроголошеної республіки попросили Росію приєднати до себе Донбас. Реакції Кремля не було. Тим часом легітимний губернатор прогнозує, що Донбас не витримає і двох тижнів самостійності.

"Росія поки не сильно поспішає брати в обійми Донецький регіон, розуміючи, що це регіон дуже складний економічно. Тут проблеми з вугільною промисловістю, тому у цій частині у нас не існує жодної альтернативи економічної стабільності без того, щоб Донецький регіон був у складі України", - зазначив Тарута.

Чого вже добилася самопроголошена республіка - то це часткової ізоляції від світу. Через блокпости на дорогах та часті випадки мародерства, товари в регіон постачальники тепер везуть неохоче.

"Везли шини з сусідньої області, з Дніпропетровської, з шинного заводу для наших тролейбусів в місті - їх по шляху дороги реквізували для того, щоб зробити барикади", - розповів донецькій міський голова Олександр Лук‘янченко. Думати про економіку чи безпеку регіону псевдоправителі так званої ДНР не квапляться.

Тим часом їх захопила політика. Почали з санкції проти чиновників США та Євросоюзу. Бараку Обамі, Ангелі Меркель та Кетрін Ештон нинішні донецькі лідери заборонили не лише в'їжджати на територію самопроголошеної республіки, а навіть пролітати над нею.