ЗМІ: Автоматники "Абверу" змусили мера Горлівки написати заяву про відставку

До міського голови Євгена Клепа прийшли «народний мер» Олександр Сапунов з екс-першим заступником міського голови Едуардом Матюхою з наказом за підписом "заступника командувача сил ДНР" Сергія Здрилюка, відомого під оперативним псевдонімом «Абвер», повідомляє gorlovka.ua.

У листі покладається контроль за діяльністю міськради на Олександра Сапунова та Євгена Шевченка, а Едуард Матюха відновлюється на посаді першого заступника міського голови.

Мер Горлівки Євген Клеп не погодився з цими вимогами. Після цього в кабінет увійшли четверо озброєних людей, і він був змушений написати заяву на звільнення за власним бажанням в присутності озброєних людей і начальника юридичного відділу.

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Після цього Едуард Матюха провів нараду з працівниками виконкому, на якому закликав усіх до роботи під керівництвом представників ДНР. За словами співробітників виконкому, представники ДНР розшукували печатки і штампи Горлівської міськради.

Нагадаємо, Олександр Сапунов та Євген Шевченко є членами громадської організації «Міський порядок». Крім цього, Сапунов - так званий «народний мер», раніше публічно зняв з себе повноваження "депутата Донецької народної республіки" і відповідальність за проведення референдуму в місті Горлівка.

Едуард Матюха був звільнений у листопаді 2013 року за власним бажанням.