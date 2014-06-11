Житель Сніжного: Міліція перетворилася на заклад з роздавання зарплат

Про це розповів житель Сніжного Віталій в інтерв'ю газеті Сегодня.

За його словами, ще коли в протистоянні на Донбасі не використовувалася масово зброя, співробітники міліції зайняли явно просепаратистську позицію. Так, коли сепаратисти намагалися зірвати український прапор на міській площі, проукраїнські городяни намагалися їм перешкодити, їх били, а міліція (15 осіб) спостерігала збоку. Лише коли проукраїнські активісти почали давати відсіч, міліціонери їх забрали і "провели виховну бесіду".

Читайте такожТерористи окопалися в Сніжному через стратегічний завод авіапрому - активіст"Ще один кричущий момент, коли наш міський райвідділ захопили чотири людини (!), представники "народної республіки". Мені розповів знайомий, який там працював", - каже Віталій.

"Прийшли четверо чоловіків у віці 45 - 55 років з георгіївськими стрічками і поставили пряме запитання начальнику міліції, мовляв, ви з народом чи ні? Той відповів, що, звичайно, з народом. А "республіканці" йому, мовляв, якщо з народом, то ми будемо з вами у черговій частині і разом стежити за порядком. Ну а пізніше міліція у місті перетворилась в заклад з роздавання зарплат. Практично ні на що не реагують і незрозуміло чим займаються", - розповів він.

Також він розповів, що нещодавно сталося кілька вбивств в місті на блокпостах.

Читайте такожВ Антрациті відновлять соцвиплати, в Сніжному та Красному Лучі - заблокують"Один чоловік, мабуть, не помітив, що його зупиняють. Його наздогнали і розстріляли. А друга жертва - водій маршрутки. Він вів автобус з людьми. Його зупинили, він посварився з цими представниками "ДНР" або "кадировцями", там невідомо хто стоїть, і на очах у всіх пасажирів його застрелили", - повідомив активіст.

За його словами, терористи в місті захопилибудівлю пенсійного фонду, приватну СТО неподалік, куди вони загнали свої БТРи і КамАЗи, і будівлю спортивної школи, яка слугує "нічліжкою".