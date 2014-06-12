Командир батальйону "Донбас" закликає якнайшвидше відправити батальйон у бій

"Від імені добровольчого батальйону спецпризначення Нацгвардії України "Донбас" звертаємося до командування Нацгвардії та міністра внутрішніх справ України з проханням прискорити процес нашого озброєння і відправити боєготові частини в Донецьку область достроково протягом найближчих декількох днів", - пише Семенченко.

Як стверджує комбат, командування та офіцерський склад батальйону забезпечить проведення підготовки особового складу, що залишився, у встановлений термін.

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"У зв'язку з наявністю вже понад 1500 резерву патріотів, охочих захищати Батьківщину у складі батальйону "Донбас", клопочемо про формування батальйону Донбас-2. У разі прийняття відповідного рішення офіцерський склад зобов'язується сформувати та підготувати його в найкоротші терміни", - пише Семенченко.

Офіцери "Донбасу" заявили про готовність відмовитися від грошового забезпечення у разі якщо ці витрати не передбачені в бюджеті.