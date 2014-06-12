Порошенко і Путін обговорили ситуацію на Донбасі по телефону

Сьогодні у другій половині дня відбулась змістовна й тривала телефонна розмова Президента України Петра Порошенка і Президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє прес-служба Президента України. В ході розмови сторони обговорили мирний план Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації на Сході України. Також президенти України та Росії підняли питання щодо кроків, які необхідно здійснити для припинення вогню та вирішення ситуації мирним шляхом.

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