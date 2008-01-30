Семенюк дізналася, що її допитувала Генпрокуратура, з газет

Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК заявляє, що Генеральна прокуратура України не проводила повторної перевірки у ФДМУ щодо приватизації “Луганськтепловозу”.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу “1+1”.

“Ніякої перевірки у Фонді державного майна України не було”, - сказала В.СЕМЕНЮК.

Голова ФДМУ наголосила, що півроку тому, після приватизації “Луганськтепловозу”, Генеральна прокуратура вилучила документи, порушила кримінальні справи проти окремих працівників, але після того, як були представлені відеозаписи проведення торгів, всі справи були закриті.

Вдруге, зазначила В.СЕМЕНЮК, ГПУ не проводила перевірку і не викликала працівників Фонду держмайна на допити. “Ні одного працівника Фонду держмайна, і мене ніхто ні на які допити більше не запрошував”, - сказала вона. При цьому В.СЕМЕНЮК додала, що про перевірку збоку Генпрокуратури почула тільки із засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявив, що за його ініціативою Генеральна прокуратура здійснила перевірку законності конкурсу з продажу державного пакета акцій підприємства ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і виявила порушення чинного законодавства під час приватизації. Зокрема, наголосив він, Генпрокуратура встановила, що у день скасування Господарським судом Києва ухвали про заборону проведення конкурсу з продажу пакета акцій Фондом державного майна України видано наказ про поновлення конкурсу. Крім того, цього ж дня головою ФДМУ затверджено протокол засідання робочої групи, яким не допущено до участі у конкурсі ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та ВАТ «Дніпровагонмаш». «Перевірка Генпрокуратури встановила - при проведенні конкурсу фактично була відсутня змагальність. Саме це призвело до того, що держбюджет недоотримав кошти від приватизації», - підкреслив В.ПИСАРЕНКО.