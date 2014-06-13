Українські силовики знищили 2 танки, 3 БТР і 2 вантажівки зі зброєю бойовиків - Тимчук

Про це написав у соцмережі керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Українськими силовиками підбито 2 танки, які раніше прибули в розпорядження бойовиків з Росії. Також силами АТО знищено 3 БТР; 2 вантажівки, що перевозили бойовиків і зброю; 2 одиниці автотранспорту з встановленими великокаліберними кулеметами ДШК. У прикордонних районах з Росією силами АТО блоковані і захоплені 3 автоколони, що вторглися з Росії. Захоплений автотранспорт перевозив боєприпаси і зброю, які призначалися для терористів", - написав експерт.Читайте такожУ Маріуполі проходить спецоперація сил АТО (онлайн - трансляція)

В ході бойових зіткнень, за нашими даними, 4 українських силовика загинули. Поранених - 31.

Точних даних про втрати терористів немає.