Терористи з "ДНР" і "ЛНР" почали нападати один на іншого у Луганську
11:53, 13 червня 2014Політика
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Бойовики "ДНР" напали у Луганську на терористів з «Луганської Народної Республіки».
Радио Свобода
В ніч з 12 на 13 червня у місті Луганську представники самопроголошеної «Донецької Народно Республіки» здійснили збройний напад на штаби аналогічної «Луганської Народної Республіки», розташовані у приміщеннях обласних управлінь СБУ та ДАІ.
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В результаті сутички один із бойовиків ЛНР загинув, а троє отримали поранення.
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