Терористи з "ДНР" і "ЛНР" почали нападати один на іншого у Луганську

11:53, 13 червня 2014
Політика
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Бойовики "ДНР" напали у Луганську на терористів з «Луганської Народної Республіки».

Радио Свобода

В ніч з 12 на 13 червня  у місті Луганську представники самопроголошеної «Донецької Народно Республіки» здійснили збройний напад на штаби аналогічної «Луганської Народної Республіки», розташовані у приміщеннях обласних управлінь СБУ та ДАІ.

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В результаті сутички один із бойовиків ЛНР загинув, а троє отримали поранення.

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