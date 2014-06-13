Терористи з "ДНР" і "ЛНР" почали нападати один на іншого у Луганську

В ніч з 12 на 13 червня у місті Луганську представники самопроголошеної «Донецької Народно Республіки» здійснили збройний напад на штаби аналогічної «Луганської Народної Республіки», розташовані у приміщеннях обласних управлінь СБУ та ДАІ.

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В результаті сутички один із бойовиків ЛНР загинув, а троє отримали поранення.