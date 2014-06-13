Донецькі сепаратисти вимагають у провайдерів дані про користувачів
Лідери сепаратистів Донецької області вимагають від місцевих провайдерів надати реєстраційні дані своїх користувачів та інформацію про їхні дії в інтернеті.
Як йдеться у повідомленні одного з донецьких провайдерів, таким чином сепаратисти хочуть виявити своїх противників - тих, хто критикує те, що відбувається на Донбасі, і якимось чином покарати їх. Крім цього, провайдери підозрюють, що дані користувачів їм потрібні для складання списку потенційних рекрутів, яких можна "обробити" і залучити до виконання якихось завдань", передає сайт 62.ua.
У підписаному одним з лідерів сепаратистів Донецької області Денисом Пушиліним листі міститься вимога вказати практично все про дії користувачів в інтернеті: логін, адресу електронної пошти, списки контактів, дії з видалення акаунтів.
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Від інтернет-компаній вимагають відомості про те, коли і які саме форуми та соціальні мережі відвідують користувачі, які ведуть блоги і які програми і DNS-сервери при цьому використовують.
Представник однієї з компаній-провайдерів зазначив, що така вимога порушує права користувачів і додав, що має намір бойкотувати вимоги сепаратистів.