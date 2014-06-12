Порошенко і Меркель по телефону обговорили план врегулювання ситуації на Донбасі

В ході розмови було обговорено координацію зусиль з деескалації ситуації в Донецькій і Луганській області, діяльність тристоронньої Контактної групи з реалізації положень мирного плану Президента України з урегулювання ситуації на сході України та низку питань щодо взаємодії України з ЄС, в т.ч. у сфері енергетичної безпеки.

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Федеральний Канцлер заявила про послідовну підтримку ініціатив Президента України і висловила всебічну готовність сприяти процесу нормалізації ситуації.

Сторони позитивно оцінили факт надання гуманітарної допомоги Україні Червоним Хрестом Німеччини за сприяння Міністерства закордонних справ ФРН.