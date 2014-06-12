Порошенко і Меркель по телефону обговорили план врегулювання ситуації на Донбасі
19:14, 12 червня 2014Політика
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11 червня 2014 року Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
REUTERS
В ході розмови було обговорено координацію зусиль з деескалації ситуації в Донецькій і Луганській області, діяльність тристоронньої Контактної групи з реалізації положень мирного плану Президента України з урегулювання ситуації на сході України та низку питань щодо взаємодії України з ЄС, в т.ч. у сфері енергетичної безпеки.
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Федеральний Канцлер заявила про послідовну підтримку ініціатив Президента України і висловила всебічну готовність сприяти процесу нормалізації ситуації.
Сторони позитивно оцінили факт надання гуманітарної допомоги Україні Червоним Хрестом Німеччини за сприяння Міністерства закордонних справ ФРН.
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