Сепаратисти в Донецьку розкрадають захоплений благодійний фонд

Про це йдеться у відкритому листі фонду до одного з лідерів сепаратистів Олександра Бородая, передає "Острів".

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Сепаратисти захопили 9 червня колишній завод з виробництва ізоляційних матеріалів, приміщення якого орендував фонд. Незадовго до вторгнення, в умовах посилення в місті терору, фонд призупинив діяльність і евакуював співробітників. Під час захоплення один із сепаратистів Роман Лягін заявив, що творам мистецтва та майна фонду не буде завдано шкоди.

"Сьогодні співробітниками заводу були зафіксовані факти мародерства і порушення громадського порядку, а саме: відкриття сейфа, зламані двері в приміщення з дорогими інструментами та обладнанням, розкрадання речей, що належали фонду та його співробітникам, розпивання алкогольних напоїв. Крім того, блокується вивезення творів мистецтва, документації та особистих речей співробітників фонду", - йдеться в листі.

Також на території заводу знаходяться постійні інсталяції, які є невід'ємною частиною території і не можуть бути демонтовані і вивезені. Фонд наполягає на відшкодування вартості цих творів мистецтва.

Серйозну заклопотаність культурних і громадських діячів викликає питання збереження творів мистецтва, що належать фонду - картин, скульптур та інших арт-об'єктів. Над їх створенням, експонуванням і зберіганням протягом 4 років працювали українські та іноземні художники і арт-менеджери.

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"Всі ці твори мистецтва ще можна зберегти. Просимо дати розпорядження представникам вашої організації не перешкоджати вивезенню творів мистецтва, матеріальних цінностей і документів, що належать фонду, а також особистих речей співробітників", - звернувся до Олександра Бородая фонд.