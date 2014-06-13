У Маріуполі знову стріляли

Про це 0629 повідомило власне джерело в розташованій поруч військовій частині.

Як стало відомо, постріли лунали в розташованому тут кафе.

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Подробиці з'ясовуються. У прикордонній частині все спокійно.

Як повідомлялося, у другій половині дня 13 червня відповідно до доручення президента України губернатор Донецької області СергійТарута прибув до Маріуполя, де йому виділили офіс для роботи облдержадміністрації.