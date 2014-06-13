У Маріуполі знову стріляли
23:49, 13 червня 2014Політика
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Близько 20.30 в районі третіх прохідних порту в Маріуполі було чути постріли.
У Маріуполі знову стріляли / 0629.com.ua
Про це 0629 повідомило власне джерело в розташованій поруч військовій частині.
Як стало відомо, постріли лунали в розташованому тут кафе.
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Подробиці з'ясовуються. У прикордонній частині все спокійно.
Як повідомлялося, у другій половині дня 13 червня відповідно до доручення президента України губернатор Донецької області СергійТарута прибув до Маріуполя, де йому виділили офіс для роботи облдержадміністрації.
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