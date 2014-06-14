До Дніпропетровська з Києва приїжджав новий "смотрящий" над бізнесменами - замголови ОДА

Про це у своєму Facebook пише виконуючий обов'язки заступника голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

"Сьогодні в Дніпропетровськ приїжджав хтось, який представився Георгієм Ярошенко, в клубі "Бартоломео" зібрав бізнесменів, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність".

"При цьому на руках він мав списки всіх експортерів та імпортерів, які можна отримати тільки в митниці або в СБУ. Він також був обізнаний про подробиці економічної діяльності кожного імпортера. У нього були списки номерів мобільних телефонів представників найбільших компаній.

Цей чоловік оголосив себе "смотрящим" від відділу К СБУ і запропонував всім "подумати", яку суму вони будуть платити з кожного контейнера, як це було раніше".

"Важливо зауважити, що вже три місяці, як в Дніпропетровську зупинені централізовані корупційні платежі на митниці. Але кілька днів тому виявилося, що від нас "пішла" велика турецька компанія в зв'язку з штучно створеними перешкодами при митному оформленні вантажів. Тобто, державний бюджет вже недоотримав якісь гроші", - підкреслив Олійник.

Заступник губернатора заявив: "Я звернувся до СБУ у Дніпропетровській області з проханням негайно визначити зазначеного громадянина і затримати його з метою проведення слідчих дій. В СБУ пообіцяли вжити заходів".

"Начальник Митної Служби України Макаренко у телефонній розмові з ОДА пообіцяв особисто взяти участь у затриманні вказаної особи", - резюмував Олійник.

Пізніше главред Цензор.НЕТ, Юрій Бутусов прокоментував ситуацію у себе в Facebook.

"Кандидат в депутати Київради від партії "УДАР" Георгій Ярошенко - новий "смотрящий" від голови СБУ Валентина Наливайченка з української митниці!?! Історію суперскандала виклав заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Святослав Олійник. Кілька очевидців чули розповідь бізнесмена, який може завдати тяжкої шкоди репутації голови СБУ Валентина Наливайченка, мера Києва Віталія Кличка, і близького друга Кличко і спонсора "УДАРу" народного депутата Валерія Іщенка. Повірити важко, але це правда. Свідками розмови було ще 10 людей у приймальні облдержадміністрації, в тому числі інші заступники голови облдержадміністрації, приватні особи".

Також він розповів, що Георгій Ярошенко, в квітні і травні 2014-го року неодноразово відвідував Крим, брав участь в неофіційних переговорах з представниками незаконного "маріонеткового" уряду Криму.