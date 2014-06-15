Генсек ООН засудив знищення українського військового літака в Луганську

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун рішуче засудив обстріл військового літака на сході України, в результаті якого літак був збитий і загинули 49 людей.

Про це повідомляє Центр Новин ООН.

«Генеральний секретар ООН вважає, що насильство на сході України, яке супроводжується зростанням кількості загиблих та погіршенням гуманітарної ситуації, свідчить про необхідність негайного припинення військових дій і врегулювання кризи шляхом переговорів і діалогу», - йдеться у заяві Пан Гі Муна.

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Глава ООН висловив стурбованість тим, що недавні дипломатичні зусилля, зроблені в цьому напрямку, не дали ніяких результатів. Він закликав всі сторони негайно повернутися до виконання Женевських домовленостей від 17 квітня, які, за словами Пан Гі Муна, пропонують чіткий шлях до мирного вирішення конфлікту.

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Генеральний секретар висловив підтримку новому президенту України Петру Порошенку та жителям України і заявив про свою солідарність з ними в цей важкий для них час. Він знову підкреслив, що «кожен має зіграти свою роль у тому, щоб відвести Україну від краю прірви і забезпечити її єдність, суверенітет і територіальну цілісність».