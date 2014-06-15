Президент сказав, що буде обговорюватися на засіданні РНБО

Про це він повідомив у зверненні до співвітчизників, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

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«На понеділок, 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки і оборони. У порядку денному - операції по відновленню державного кордону. І друге - рішучі кроки щодо впровадження мирного плану в Донбасі», - підкреслив президент, додавши при цьому, що «заради миру в Україні ми будемо діяти рішуче і цілеспрямовано. Слава Україні!»

Президент зазначив, що 14 червня в Луганську і Маріуполі сталася жахлива трагедія. «Загинули наші військові і прикордонники. Схиляю голову перед героями, які загинули при виконанні бойового завдання по відновленню державного кордону України. І в той же час пишаюся українськими військовослужбовцями, прикордонниками, спецназівцями і десантниками, які рішуче продовжують боротися за мир на нашій землі», - зазначив президент.

«Україна сьогодні вшановує пам'ять загиблих героїв. Я отримав численні дзвінки від лідерів демократичних країн світу, які висловлюють нам свої щирі співчуття. Ми зробимо все можливе, щоб винні в загибелі військових були знайдені, щоб терористи отримали адекватну відповідь і були покарані», - запевнив глава держави.