Расмуссен: НАТО не має планів розміщення військ на території України
23:50, 15 червня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в опублікованому сьогодні інтерв'ю іспанській газеті El País торкнувся низки питань, пов'язаних з конфліктом в Україні та взаємовідносинами між Північноатлантичним альянсом і Росією.
REUTERS
"Ми зараз готуємо пакет заходів, які винесемо на обговорення міністрів закордонних справ (країн-учасниць НАТО, - ред.) в кінці цього місяця. Не вдаючись у подробиці, це буде допомога в реформуванні оборони та модернізації збройних сил", - сказав генсек НАТО, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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При цьому Расмуссен підкреслив, що "це буде практичне співробітництво, що дозволить, наприклад, Україні брати участь у навчаннях НАТО".
"У нас немає планів розміщення військ в Україні, але я не виключаю, що хтось із країн-членів Альянсу в індивідуальному плані візьме участь у військових навчаннях на території України", - зазначив він.
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