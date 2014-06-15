Расмуссен: НАТО не має планів розміщення військ на території України

"Ми зараз готуємо пакет заходів, які винесемо на обговорення міністрів закордонних справ (країн-учасниць НАТО, - ред.) в кінці цього місяця. Не вдаючись у подробиці, це буде допомога в реформуванні оборони та модернізації збройних сил", - сказав генсек НАТО, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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При цьому Расмуссен підкреслив, що "це буде практичне співробітництво, що дозволить, наприклад, Україні брати участь у навчаннях НАТО".

"У нас немає планів розміщення військ в Україні, але я не виключаю, що хтось із країн-членів Альянсу в індивідуальному плані візьме участь у військових навчаннях на території України", - зазначив він.