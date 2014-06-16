Терористи намагалися прорватися в Україну через Сватове

09:10, 16 червня 2014
Політика
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Терористи чисельністю близько 150 осіб на автотранспорті намагалася прорватися через блокпост сил АТО в районі Сватове Луганської області.

REUTERS

"При наближенні до блокпосту вони відкрили вогонь по силовикам", - повідомляє ініціатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук в Facebook.

Post by Dmitry Tymchuk.

"Силовики відкрили вогонь у відповідь, знищивши з допомогою озброєння БМП головну вантажівку колони терористів. Бойовики розбіглися", - повідомляє він.

За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», ніч в зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно.

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