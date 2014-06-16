Порошенко цього тижня ініціюватиме пропозиції щодо конституційної реформи - Турчинов

Президент України Петро Порошенко цього тижня ініціюватиме пропозиції щодо проведення конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

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“Я мав розмову з президентом нашої країни Петром Порошенком і ми домовилися, що він буде ініціювати на цьому тижні пропозиції щодо конституційної реформи. Йдеться про блок децентралізації влади в Україні, і його ініціатива тут законодавча буде. Найближчим часом я очікую, що всі депутатські фракції зможуть з цими пропозиціями ознайомитися”, - сказав Турчинов.