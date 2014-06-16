Російських журналістів телеканалу «Звєзда» сьогодні передадуть військовому аташе РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Захід заплановано на 13.30 у приміщенні ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня, бійці «Правого сектору» затримали біля Покровського блокпосту на Дніпропетровщині двох журналістів офіційного телеканалу збройних сил Росії «Звєзда» - громадян Росії та двох жителів Донеччини, які за грошову винагороду перевозили іноземців до Дніпропетровська.

За інформацією «Правого сектору», серед вилучених у російських журналістів виявлено дані про їх контакти «з найманцями та диверсантами з Росії, зокрема з Алєксандром Мажаєвим, більш відомим під прізвиськом "Бабай", які не потрапляли до телесюжетів для російських новин».

Крім того, працівники "Звєзди" таємно знімали блокпости української армії, після чого відповідні дані потрапляли до Москви та озброєних сепаратистів.Читайте такожНацгвардія повідомляє про затримання російських журналістів, які шпигували в зоні АТО

Затримані були передані співробітникам управління СБУ в Дніпропетровській області для встановлення усіх їхніх зв'язків з координаторами ДНР та російськими найманцями.

6 червня військовослужбовці Національної гвардії України, поблизу одного з блокпостів у зоні проведення АТО за підозрою у скоєнні спостереження та зборі інформації щодо організації служби на блокпосту були затримані двоє журналістів «Звєзди», які мали при собі документи, що підтверджують акредитацію при самопроголошеній «Донецькій народній республіці». 9 травня ці громадяни РФ були вислані з території України.

РФ в березні 2014 року, нехтуючи всіма міжнародними договорами, анексувала Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.