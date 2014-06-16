Яценюк просить ВР завтра заслухати його виступ щодо газових переговорів - Ярема
11:59, 16 червня 2014Політика
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За словами Яреми, прем'єр-міністр хоче розповісти депутатам про результати переговорів між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом".
Завтра Яценюк хоче виступити в Раді / Фото: УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк просить Верховну Раду завтра заслухати його інформацію щодо переговорів з російською стороною по газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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Ярема сказав: “Прем'єр-міністр України просив включити до порядку денного завтра його виступ, і він поінформує парламент про результати так званих газових перемовин між НАК “Нафтогаз України” та “Газпромом”.
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