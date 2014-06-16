Сили АТО завдали артилерійського удару по позиції терористів біля Луганська
15:11, 16 червня 2014Політика
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Сили АТО завдали потужного артилерійського удару по захопленій терористами радіолокаційній частині в селищі Олександрівськ.
Сили АТО знищили базу терористів біля Луганська / фото УНІАН
Місцеві жителі повідомляють, що біля опівдня українська армія обстріляла з великокаліберного артилерійського знаряддя розташування радіолокаційної частини, що знаходиться в передмісті Луганська - селищі Олександрівськ, пише Іnformator.lg.ua.
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За словами місцевих жителів, в результаті обстрілу частина практично повністю зруйнована.
Нагадаємо, 3 червня частина була захоплена терористами, які обладнали там одну зі своїх баз.
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