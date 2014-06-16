Сили АТО завдали артилерійського удару по позиції терористів біля Луганська

Місцеві жителі повідомляють, що біля опівдня українська армія обстріляла з великокаліберного артилерійського знаряддя розташування радіолокаційної частини, що знаходиться в передмісті Луганська - селищі Олександрівськ, пише Іnformator.lg.ua.

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За словами місцевих жителів, в результаті обстрілу частина практично повністю зруйнована.

Нагадаємо, 3 червня частина була захоплена терористами, які обладнали там одну зі своїх баз.