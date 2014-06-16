Порошенко вважає, що реалізація мирного плану на сході має початися з припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку засідання РНБО.

За словами Порошенка, про це йтиметься в мирному плані, який він запропонує на цьому тижні. При цьому президент нагадав, що левову частину цього плану він виклав під час інавгураційної промови.Читайте такожПорошенко обіцяє відновити безпеку на державному кордоні до кінця тижня

"Час припиненню вогню буде обмеженим. Було б безвідповідально сьогодні втягуватися в затяжний переговорний процес. Нам не потрібні переговори заради переговорів", - сказав Порошенко.

Він зауважив, що режим припиненню вогню можливий лише після встановлення повного контролю за кордонами країни.