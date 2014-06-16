На Луганщині в результаті обстрілу дач поранені двоє чоловіків та жінка - ЗМІ

Троє мешканців Луганської області поранені після обстрілу дач в Станиці Луганській

65-річну луганчанку госпіталізовано з тілесними ушкодженнями у вигляді сліпого уламкового непроникаючого поранення живота 15 червня. Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Луганській області, передає "ОстроВ".

Потерпіла пояснила, що тілесні ушкодження отримані нею на дачах в селі Миколаївка Станично-Луганського району.

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В цей же день у лікарні була надана медична допомога 45-річному луганчанину, який звернувся з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення обох кистей. Потерпілий пояснив, що тілесні ушкодження отримані ним на дачах в селі Миколаївка Станично-Луганського району.

У лікарню був госпіталізований 64-річний житель Станично-Луганського району з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення, уламкового поранення правого стегна, правої та лівої гомілки. Постраждалий також пояснив, що тілесні ушкодження їм отримані в районі дач, розташованих в селі Миколаївка Станично-Луганського району.