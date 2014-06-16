У Севастополі призупиняє роботу комісія з виведення українських кораблів та техніки – джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Севастополі.

За інформацією співрозмовника агентства, члени комісії, які свого часу були делеговані до її складу, залишають Севастополь (крім тих членів комісії, які представляли Чорноморський флот РФ). Як зазначає джерело, робота комісії призупиняється за ініціативи російської сторони, яка начебто направила українським колегам лист із поясненням причин призупинення процесу. На думку джерела, викладені в листі позиції російської сторони є надуманими і необґрунтованими. Водночас співрозмовник агентства відмовився повідомляти, про які саме причини йдеться у листі. Він додав, що з призупиненням роботи комісії поки що стає практично унеможливленим процес повернення Україні кораблів, суден та військової техніки, які необхідно повернути.

Як повідомляв УНІАН, з середини квітня поточного року по теперішній час із акваторій окупованого Росією Криму в порти материкової частини України у відповідності до погодженого комісією у складі представників оборонних відомств РФ і України графіку виведені 35 кораблів, катерів і суден, які були захоплені російськими військовослужбовцями у березні поточного року. На сьогодні невиведеними залишаються 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.