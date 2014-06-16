У Харкові активісти пікетували російське Генконсульство
У Харкові майже 500 прихильників Євромайдану пікетували Генконсульство Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, колона пікетувальників із українською символікою прийшла пішою ходою до Генконсульства на вулиці Альмінського після народного віча.
Перед дипломатичною установою активісти Євромайдану кілька разів заспівали гімн України, а також скандували: «Путін – фашист!», «Путин затрелись!», «Росію в Євросоюз!», «Кубань – це Україна!», «Раша гуд бай!», «Дещиця – молодець!».
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Крім цього, пікетувальники Генконсульства заспівали фанатську пісню про Путіна. Люди вимагали припинити Росію втручатися у внутрішні справи України, зупинити підтримку сепаратистських рухів, а також висловлювалися за єдність України.
Ніхто з російських дипломатів до пікетувальників не вийшов. Сама дипустанова охоронялася по всьому периметру щільним кордоном міліції у повному спорядженні.
Пікетування пройшло без провокацій. До найближчої станції метро учасників акції протесту супроводжували кілька сотень працівників міліції.