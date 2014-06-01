У Харкові активісти Євромайдану пронесли центром міста 100-метровий прапор України

22:00, 01 червня 2014
Політика
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Біля пам’ятника Незалежності України учасники ходи виконали національний гімн і провели короткий мітинг на підтримку єдності країни.

glavnoe.ua

У Харкові близько 500 активістів Євромайдану, незважаючи на зливу, провели ходу єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, по завершенню Народного віча його учасники влаштували ходу центральною частиною міста – від пам’ятника Т.Шевченку до площі Конституції. Вони тримали плакати «Життя людини понад усе», «Харків-це Україна», прапори України та Військово-Морських Сил України, символіку Правого сектору , а також скандували «Україна – понад усе!», Харків – Україна», «Одна-єдина соборна Україна» і співали фанатську пісню про президента РФ Володимира Путіна.

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Попереду колони учасники ходи несли 100-метровий прапор України.

Під час акції євромайданівці також уславлювали Збройні Сили України, які беруть участь в АТО, проукраїнськи налаштованих жителів Донбасу та Героїв Небесної сотні.

Біля пам’ятника Незалежності України учасники ходи виконали національний гімн і провели короткий мітинг на підтримку єдності країни.

По всьому маршруту руху учасників ходи супроводжували правоохоронці та активісти громадської самооборони. Хода відбулася без провокацій.

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