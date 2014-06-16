РНБО обговорила детальний план реалізації мирних ініціатив Президента - Парубій
22:19, 16 червня 2014Політика
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Рада національної безпеки та оборони обговорила детальний план реалізації президентських мирних ініціатив щодо врегулювання ситуації на сході України.
РНБО обговорив детальний план реалізації мирних ініціатив Президента
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції по завершенні засідання РНБО заявив секретар РНБО Андрій Парубій.
“Третім питанням було - стан реалізації мирного плану президента України. Ми обговорили детальний графік мирних ініціатив, які президент України оголосив у своїй інавгураційній промові”, - сказав Парубій.
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Він підкреслив, що російські бойовики мають скласти зброю, залишити територію України. Також Парубій додав, що деталі реалізації мирного плану президента озвучить сам Петро Порошенко.
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