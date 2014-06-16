РНБО обговорила детальний план реалізації мирних ініціатив Президента - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції по завершенні засідання РНБО заявив секретар РНБО Андрій Парубій.

“Третім питанням було - стан реалізації мирного плану президента України. Ми обговорили детальний графік мирних ініціатив, які президент України оголосив у своїй інавгураційній промові”, - сказав Парубій.

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Він підкреслив, що російські бойовики мають скласти зброю, залишити територію України. Також Парубій додав, що деталі реалізації мирного плану президента озвучить сам Петро Порошенко.