Рада сьогодні розгляне постанову про заходи щодо захисту суверенітету (онлайн-трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним роботи парламенту передбачено також складення присяги народними депутатами України.

Крім того, ВР розглядатиме законопроект про внесення змін до деяких законів щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи.

Депутати також мають призначити позачергові місцеві вибори у деяких населених пунктах та розглянути законопроект щодо функціонування Державного земельного банку.

Читайте такожРада повинна бути переобрана достроково - ПорошенкоВодночас велика низка законопроектів планується для включення до порядку денного роботи ВР. Серед цих законопроектів, зокрема, є ті, що стосуються обороноздатності держави, соціального захисту учасників АТО, удосконалення роботи Конституційного Суду.

Крім того, це проект постанови про вжиття заходів для посилення рівня захисту державного кордону, законопроекти про вибори до ВР, проект Виборчого кодексу України, проект постанови про припинення членства та участі України в органах СНД.

Також серед цих актів є проект постанови про заяву Верховної Ради щодо порушення прав українців у Росії, а також проект постанови про звернення парламенту до низки міжнародних журналістських організацій щодо інформаційно-психологічної агресії російських ЗМІ.