Пушилін у Москві консультується з Глазьєвим і Жириновським

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

"Щодо контактів, то підтримка здійснюється в консультативному плані. Ми взаємодіємо і з товаришем Сурковим (Владислав Сурков - помічник президента РФ), Матвієнко (Валентина Матвієнко - спікер Ради Федерації), Глазьєвим (Сергій Глазьєв - радник президента РФ) і Жириновським. Тобто, ряд політиків, які надають підтримку", - сказав Пушилін.

Читайте такожУ лікарні помер помічник лідера донецьких терористів - ЗМІ За словами Пушиліна, треба вибудовувати "військовий і економічний блок", але він займається економічними питаннями.

При цьому він повідомив, що з 11 червня перебуває у Москві, але відмовився відповісти, коли має намір і чи має намір повернутися до Донецької області.

За словами Пушиліна, у Москві він проводить консультації з "формування громадянських інститутів".

Він заявив, що питання про вступ «ДНР» до складу РФ вирішуватиметься після закінчення бойових дій.

Пушилін також повідомив, що має намір націоналізувати підприємства в Донецькій області, які не платять "податки" терористам.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня самопроголошеному «прем'єр-міністру» так званої «Донецької народної республіки» Пушиліну повідомлено про підозру у створенні терористичної організації і здійсненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, а також зміни кордонів території і державного кордону України.

2 травня Пушиліна було оголошено у розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.