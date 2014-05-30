У партії Жириновського заговорили про "Новоросію" і хочуть запропонувати Держдумі її захищати

Російська парламентська партія ЛДПР має намір внести до Держдуми закон з метою законодавчо дозволити Росії окупацію 8 областей України: Луганської, Донецької, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської і Харківської.

Про це йдеться у заяві ЛДПР, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в російській націоналістичній партії стверджують, що така собі «нова територія під назвою «Новоросія» піддається постійному тиску влади України».

Читайте такожРосійський психолог радить Жириновському звернутися до психіатра

«Можливе захоплення частини територій цих двох областей (Луганської і Донецької) і в цілому всієї Новоросії, восьми територіальних утворень: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Донецька і Харківська області», - заявляють у ЛДПР.

У зв'язку з «нестабільною ситуацією» фракція ЛДПР має намір найближчим часом внести проект закону «про окуповані території Росії».

«Київська влада незаконно окуповує всі вісім областей південного сходу України. Крим вже назавжди повернувся до складу Росії. Ми сподіваємося, що його шляхом зможуть піти й інші. Над всіма територіями, де колись майорів російський або радянський прапор, знову має майоріти прапор Російської держави, особливо в тих регіонах, де завжди проживали росіяни, де всі землі освоєні ними, а міста засновані і побудовані російськими людьми», - стверджують радикали.

Читайте такожЧлен ЛДПР після скандалу Жириновського з журналісткою вийшов з партії

У ЛДПР сподіваються, що закон, якщо він буде ухвалений, послужить швидкій «деокупації південно-східних районів України, які зможуть жити вже у форматі нової держави».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня президент Росії Володимир Путін вперше офіційно назвав південно-східну Україну «Новоросією» і зажадав забезпечити права росіян у цих регіонах

«Питання навіть не в цьому, питання у тім, щоб забезпечити законні права й інтереси російських і російськомовних громадян південного сходу України. Нагадаю, користуючись термінологією царської доби – це «Новоросія», і цей Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України за царської доби. Це все території, які були передані до України в 20-і роки радянським урядом. Навіщо вони це зробили, Бог їх знає», - заявив він.

20 березня лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Росія не зупиниться на анексії Криму, і повинна «рухатися далі».

Довідка УНІАН. Після анексії в березні цього року Криму Росія не припинила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Читайте такожДепутати Держдуми вимагають судити Михайла Горбачова за розвал СРСР

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу в Слов'янську Донецької області.

Крім того, підтримувані Росією сепаратисти організували провокації і побиття патріотично налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.

Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну і консультативну підтримку.

15 квітня на сході України почалася антитерористична операція.