Рада просить міжнародні журналістські організації дати оцінку інформаційній агресії Росії

Верховна Рада України: ухвалила постанову “Про звернення Верховної Ради України до Міжнародної федерації журналістів, Європейської федерації журналістів, Асоціації європейських журналістів, міжнародної організації «Репортери без кордонів», Міжнародного олімпійського комітету щодо інформаційно-психологічної агресії, що здійснюється засобами масової інформації Російської федерації проти України” (реєстраційний №4026А).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 народні депутати із 321 зареєстрованого в сесійній залі.

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ВР звертається до цих організацій щодо протидії інформаційним провокаціям та неперевіреним даним, які розповсюджуються через засоби масової інформації Російської федерації, забезпечення інформування світової громадськості про реальний стан в Україні.

ВР просить звернутися з закликами до російських журналістів про дотримання правил журналістської етики та професії, а також рекомендувати представникам засобів масової інформації подавати достовірну, об’єктивну та перевірену інформацію.

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ВР також звертається до Міжнародного олімпійського комітету щодо оцінки висловів та повідомлень російських засобів масової інформації про українську біатлоністку, чемпіонку Олімпійських ігор в Сочі, чемпіонку світу з біатлону Олену Підгрушну, які дискредитують олімпійський рух.

ВР закликає продемонструвати солідарність з Українським народом у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності.

В постанові зазначено, що з боку Російської федерації ведеться скоординована і цілеспрямована інформаційна війна проти України. Зокрема, з метою маніпулювання суспільною свідомістю в Україні та за її межами через російські засоби масової інформації поширюється недостовірна, неповна та упереджена інформацію про Україну.

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«Ключовими завданнями такої інформаційно-психологічної операції є: деморалізація населення України, особового складу Збройних Сил України, а також спонукання їх до державної зради й переходу на бік супротивної сторони, формування у громадян України та Росії викривленого бачення подій, що відбуваються, а не їх дійсних причин та наслідків», - зазначається в документі., - «При цьому використовуються усі методи інформаційно-психологічної боротьби – від розміщення тенденційної інформації та напівправди до неприхованої неправди».