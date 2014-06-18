Росія збільшує військову присутність на кордоні з Україною – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий повідомив на брифінгу.

«Триває накопичення контингенту військової техніки та особового складу збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах», - повідомив він.

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«За даними інформаційно-аналітичного центру РНБО, до прикордонних з Україною районів висунуто чотири батальйонні тактичні групи, дві - від 7-ї та 76-ї повітрянодесантних дивізій та дві - від 56-ї штурмової десантної бригади і 15-ї окремої мотострілкової бригади. Не виключено, що кількість військ на російсько-українському кордоні буде збільшуватися і надалі», - зазначив Чеповий.