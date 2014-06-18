Турчинов має намір попросити закривати буфет під час засідань парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту.

Останніми днями Турчинов майже завжди після перерви у засіданнях ВР просить робити оголошення, щоб народні депутати заходили у сесійну залу, оскільки в залі їх дуже мало і не вистачає необхідних голосів для ухвалення результативних рішень.

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“Ми навіть будемо вносити пропозицію секретаріату парламенту, щоб коли завершується перерва, закривати буфет в парламенті. Правильно? Щоб не було спокуси несвоєчасно за рахунок робочого часу відпочивати в буфеті”, - сказав Турчинов.

Він закликав керівників фракцій попросити народних депутатів бути присутніми та працювати на засіданнях парламенту.