У Київському районі Донецька було виявлено тіло чоловіка з перев'язаними скотчем руками
15:25, 18 червня 2014Політика
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Згідно акту судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала від вогнепального поранення в голову з переломом основи черепа.
У Київському районі Донецька було виявлено тіло чоловіка з перев'язаними скотчем руками
Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Донецькій області, повідомляють Новини Донбасу.
Співробітниками міліції особа загиблого встановлена. Це житель м. Макіївка, 1979 року народження.Читайте такожУ Донецьку терористи після переговорів відпустили журналіста інтернет-видання
Згідно акту судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала від вогнепального поранення в голову з переломом основи черепа. Слідчим відділом Київського РВ відкрито кримінальне провадження за ч.асти 1 статті 115 КК України (умисне вбивство).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
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