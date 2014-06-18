У Київському районі Донецька було виявлено тіло чоловіка з перев'язаними скотчем руками

Про це повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Донецькій області, повідомляють Новини Донбасу.

Співробітниками міліції особа загиблого встановлена. Це житель м. Макіївка, 1979 року народження.Читайте такожУ Донецьку терористи після переговорів відпустили журналіста інтернет-видання

Згідно акту судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала від вогнепального поранення в голову з переломом основи черепа. Слідчим відділом Київського РВ відкрито кримінальне провадження за ч.асти 1 статті 115 КК України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.