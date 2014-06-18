Дещиця підтримав кандидатуру Клімкіна на посаду голови МЗС

16:47, 18 червня 2014
Політика
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Про це Дещиця написав у своєму Twitter.

Радіо Свобода

В.о міністра закордонних справ Андрія Дещиця підтримав подання президентом України Петром Порошенком до Верховної Ради кандидатури посла у Німеччині Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ України.

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Про це Дещиця написав у своєму Twitter.

«Підтримую подання президентом кандидатури Клімкіна - знаю Павла як ефективного фахівця. Сам готовий і надалі працювати на благо України», - зауважив Дещиця.

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