Дещиця підтримав кандидатуру Клімкіна на посаду голови МЗС
16:47, 18 червня 2014Політика
4 0
Про це Дещиця написав у своєму Twitter.
Новим очільником МЗС може стати Клімкін / Радіо Свобода
В.о міністра закордонних справ Андрія Дещиця підтримав подання президентом України Петром Порошенком до Верховної Ради кандидатури посла у Німеччині Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ України.
Читайте такожДещиця намагався заспокоїти протестувальників під стінами посольства Росії
Про це Дещиця написав у своєму Twitter.
«Підтримую подання президентом кандидатури Клімкіна - знаю Павла як ефективного фахівця. Сам готовий і надалі працювати на благо України», - зауважив Дещиця.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter