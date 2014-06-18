Вночі під час бою в Луганській області загинуло 10 бійців з Чернівецької області і 15 -поранені
Десятеро бійців десантного батальйону з Чернівців загинули на Луганщині під час затяжного бою 17 червня, біля міста Щастя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це 18 червня повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
За його словами, наразі офіційної інформації від військових немає, але з різних джерел стало відомо про 10 загиблих і 15 поранених бійців з батальйону.Читайте такожЗа добу в зоні АТО вбито і поранено більше 30 бойовиків
За непідтвердженими даними восьмеро із загиблих — чернівчани. Прізвища декого з них відомі, але Каспрук відмовився їх називати до остаточного з’ясування.
За попередніми даними, більшість із загиблих згоріли у підбитому бойовиками бронетранспортері. Затяжний бій біля міста Щастя на Луганщині тривав учора ввечері та частину ночі, спочатку загиблі вважалися зниклими безвісти.
Міська рада обіцяє надати допомогу родинам загиблих і поранених та закликає небайдужих чернівчан долучитися до збору коштів.Читайте такожВійськові очистили від терористів місто Щастя в Луганській області
Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях 18-19 червня у місті оголошено дні жалоби за
загиблими жителями Чернівецької області, які брали участь в антитерористичній операції в східних областях України.
Міський голова закликав 19 червня о 12-й годині вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.