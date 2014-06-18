Вночі під час бою в Луганській області загинуло 10 бійців з Чернівецької області і 15 -поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це 18 червня повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

За його словами, наразі офіційної інформації від військових немає, але з різних джерел стало відомо про 10 загиблих і 15 поранених бійців з батальйону.Читайте такожЗа добу в зоні АТО вбито і поранено більше 30 бойовиків

За непідтвердженими даними восьмеро із загиблих — чернівчани. Прізвища декого з них відомі, але Каспрук відмовився їх називати до остаточного з’ясування.

За попередніми даними, більшість із загиблих згоріли у підбитому бойовиками бронетранспортері. Затяжний бій біля міста Щастя на Луганщині тривав учора ввечері та частину ночі, спочатку загиблі вважалися зниклими безвісти.

Міська рада обіцяє надати допомогу родинам загиблих і поранених та закликає небайдужих чернівчан долучитися до збору коштів.Читайте такожВійськові очистили від терористів місто Щастя в Луганській області

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях 18-19 червня у місті оголошено дні жалоби за

загиблими жителями Чернівецької області, які брали участь в антитерористичній операції в східних областях України.

Міський голова закликав 19 червня о 12-й годині вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.