На Луганщині мешканці села стали заручниками терористів
00:56, 19 червня 2014Політика
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Терористы взяли в заручники жителів села Тернове Краснодонського району Луганської області.
REUTERS
Один з місцевих жителів у телефонній розмові повідомив виданню informator.lg.ua, що бойовики організували в селі базу.
Він розповів, що терористи відібрали у жителів паспорта і, погрожуючи розправою, заборонили виїжджати з села.
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За неофіційними даними, тут знаходиться одна з баз бойовиків, які блокують луганський аеропорт.
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