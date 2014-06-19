На Луганщині мешканці села стали заручниками терористів

00:56, 19 червня 2014
Політика
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Терористы взяли в заручники жителів села Тернове Краснодонського району Луганської області.

REUTERS

Один з місцевих жителів у телефонній розмові повідомив виданню informator.lg.ua, що бойовики організували в селі базу.

Він розповів, що терористи відібрали у жителів паспорта і, погрожуючи розправою, заборонили виїжджати з села.

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За неофіційними даними, тут знаходиться одна з баз бойовиків, які блокують луганський аеропорт.

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