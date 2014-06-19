США і союзники змусять Росію заплатити «додаткову ціну» - Байден

Про це віце-президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, інформує "Радіо Свобода" з посиланням на Білий дім.

«Віце-президент США рішуче підтримав наполегливі зусилля глави української держави у відновленні миру та спокою на сході України», – відзначає офіційний сайт президента Порошенка, інформуючи про факт розмови.

Президент України пропонує одностороннє припинення вогню після двох місяців боротьби і обіцяє безпечний вихід із зони бойових дій проросійським сепаратистам, які складуть зброю.

Порошенко 18 червня запропонував призначити посла в Німеччині Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ замість нинішнього очільника відомства Андрія Дещиці, з яким Росія не готова вести діалог.