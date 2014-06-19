В Нацгвардії розпочали формування четвертого резервного батальйону

Про це заявив перший заступник командувача Нацгвардії України, генерал-майор Олександр Кривенко, повідомили УНІАН у прес-службі військового формування.

За його словами, відповідне рішення було прийнято командувачем Національної гвардії України генерал-лейтенантом Степаном Полтораком, і наразі відбувається формування четвертого батальйону резервістів НГУ.Читайте такожНацгвардії виділили 2 млрд грн на придбання бронетехніки, обмундирування та зброї

Тим часом третій батальйон вже закінчує підготовку в навчальному центрі НГУ, а бійці другого – несуть службу на сході держави, зазначили в прес-службі.

«У процесі підготовки резервістів ми набуваємо досвіду роботи з цією категорією військовослужбовців та постійно вдосконалюємо процес їх навчання, - сказав Кривенко. – Наприклад, другий батальйон має іншу, не таку як перший, організаційну структуру».Читайте такожНацгвардія отримає бойові машини харківської розробки - Аваков

При цьому у прес-службі додали, що змінюється не лише структура самого батальйону, а й його озброєння. Наприклад, бійців третього батальйону задля виконання завдань за призначенням спорядять тепловізорами та додатковим «важким» озброєнням, зазначається в повідомленні.