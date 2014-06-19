З полону звільнять 35 українських силовиків: їх обміняють на терористів - депутат

Вже завтра-післязавтра буде звільнено з полону 35 українських силовиків, обміняних на терористів.

Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з прав людини Валерій Пацкан під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Читайте такожЖоден боєць Нацгвардії не перебуває в полоні - прес-служба

«Вже почалася нова фаза, зараз перемовини в Донецькій та Луганській області поновлюються і я думаю, що найближчим часом ми будемо мати звільнення багатьох наших громадян», - заявив він.

«Щодо заручників перемовини ведуться виключно СБУ, штабами і представниками різних міжнародних організацій», - зазначив Пацкан.

«Я маю інформацію, що станом на сьогодні є домовленість про 35 осіб, які мають бути завтра чи післязавтра обміняні на терористів», - додав депутат.

Також він зауважив, що «дуже багато за останні дні потрапило наших військових у полон. Буквально за пару днів терористами було захоплено близько 20 наших військових, також багато заручників серед мирного населення, за політичною ознакою».