Біля Красного Лиману у боях з терористами вбито 12 українських військових
10:37, 20 червня 2014Політика
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Біля Красного Лиману вбито 12 та поранено 25 українських військових.
Українські військові / “Голос України”, Александр Клименко
За інформацією активістів Штабу національного захисту Дніпропетровської області, які знаходяться на Сході у місці проведення АТО, під час бойових дій біля Красного Лиману вбито 12 та поранено 25 бійців 25-ої Дніпропетровської ВДБ ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook штабу.
"Бої тривають. Штаб буде повідомляти про хід подій. Дистанційно Штаб національного захисту також координує процес доставки поранених у лікарні найближчих областей та долучив волонтерів для надання першої допомоги тим, хто героїчно захищає територію України від російських агресорів", - йдеться у повідомленні.
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