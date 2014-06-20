Біля Красного Лиману у боях з терористами вбито 12 українських військових

За інформацією активістів Штабу національного захисту Дніпропетровської області, які знаходяться на Сході у місці проведення АТО, під час бойових дій біля Красного Лиману вбито 12 та поранено 25 бійців 25-ої Дніпропетровської ВДБ ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook штабу.

"Бої тривають. Штаб буде повідомляти про хід подій. Дистанційно Штаб національного захисту також координує процес доставки поранених у лікарні найближчих областей та долучив волонтерів для надання першої допомоги тим, хто героїчно захищає територію України від російських агресорів", - йдеться у повідомленні.