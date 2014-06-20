Під Ямполем знищено близько 300 бойовиків

Про це повідомляє речник АТО Владислав Селезньов.

"Така результативність досягнута завдяки чітко організованій взаємодії між підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших силових структур. Раптовість дій українських силовиків, прицільний вогонь артилерії, точечні авіа удари забезпечують ефективність дій учасників АТО", - пише Селезньов.

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За добу у бойовиків захоплено БРДМ та вантажний автомобіль КАМАЗ з установленим на борту ДШК, ПЗРК, гранатомети та стрілецька зброя. Вся зброя і техніка російського виробництва.

Втрати українських військовослужбовців, за словами речника, 7 загиблих та 30 поранених.

Бойові дії тривають.