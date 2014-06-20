У бою під Ямполем загинули 7 військових зі Львівщини (список)

Учора, 19 червня, в бою під Ямполем та Закитним Донецької області загинуло семеро військових із Львівщини.

Про це повідомила УНІАН голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех.

Вона зазначила, що загиблі військові служили в 24-й окремій механізованій бригаді оперативного командування «Північ», яка дислокується в місті Яворові Львівської області.

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Голова Львівської ОДА висловлює співчуття рідним, близьким, побратимам героїв, які загинули, захищаючи українську землю.

Львівська ОДА надала УНІАН перелік загиблих військових:

Підполковник Ігор Ляшенко, командир механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Народився в м. Шепетівка Хмельницької області 1977 р., двоє дітей, сім’я мешкає в Яворові.

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Капітан Степан Воробець, командир розвідувальної роти штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Народився в м. Коломия Івано-Франківської області 1987 р., одна дитина, родина мешкає в Яворові.

Старший сержант Андрій Повстюк, заступник командира взводу-командир розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Народився в м. Славута Хмельницької області 1983 р., залишилася дочка, родина мешкає в Яворові.

Старший солдат Юрій Прихід, старший розвідник розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ». Народився у 1993 році в с. Семирівка Яворівського району Львівщини.

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Солдат Микола Шайнога, розвідник-кулеметник розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Народився 1995 року в с. Дмитрів Радехівського району Львівщини.

Солдат Віктор Сивак, розвідник розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Народився 1992 року в м. Сокалі Львівської області.

Солдат Віктор Семчук, розвідник-снайпер розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ. Народився 1991 року в с. Залав’є Теребовлянського району Тернопільської області.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу під час боїв в районі Ямполя і Закотного знищено близько 300 бойовиків. За добу в бойовиків захоплено БРДМ і «КамАЗ» із встановленим на борту ДШК, ПЗРК, гранатомети та стрілецька зброя. Вся зброя і техніка - російського виробництва. Втрати українських військовослужбовців - 7 загиблих та 30 поранених. Бойові дії продовжуються.