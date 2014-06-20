В Україні виявлено 3 російських танки і 7 бойових машин - Коваль

В Україні виявлено три російських танки і 7 бойових машин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради в.о. міністра оборони України Михайло Коваль.

Він сказав: «У нас була оперативна інформація про те, що 10 бойових машин із системами “Град” перетнули державний кордон України і знаходяться на території України. Одна машина була нами знищена і захоплена, і в цій машині ми знайшли всю доказову базу, що це машина 18-ї мотострілецької бригади із Чечні Південного військового округу Російської Федерації».

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За словами Коваля, виявлено ще 6 таких машин, які «ми тримаємо у полі зору».

Як сказав в.о. міністра, робиться все для того, щоб не дати можливості відкрити прицільний вогонь. Коваль повідомив, що «зафіксовані тільки два випадки, коли реактивні установки стріляли по населених пунктах Білопілля та Амвросіївка».

Також він повідомив, що «виявлено три танка, два з яких було пошкоджено на минулому тижні» - йдеться про танки Т-64.

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За словами Коваля, також «у наших противників є два танка Іж-2. Це танки, які зняті із п`єдестала, але рухається тільки один, але в нього немає боєприпасів».

Крім того, повідомив в.о міністра, «також є до 5 бронетранспортерів».

Він наголосив, що минулого тижня «ми повністю закрили можливість надходження з теренів РФ будь-якої бронетанкової техніки на терени України».

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З цим його твердженням не погодилася фракція “Свобода”, члени якої почали вигукувати, що це неправда.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов зробив кілька зауважень фракції і навіть запропонував не вигукувати образи, а брати зброю і йти воювати на схід України.