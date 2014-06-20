Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні може бути продовжена на півроку
15:18, 20 червня 2014Політика
0 0
Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні може бути продовжена на шість місяців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.Читайте такожБойовики, які тримають у полоні дві групи місії ОБСЄ на Донбасі, досі не висунули жодних вимог
"У Відні тепер ідуть інтенсивні переговори, щоб продовжити нашу місію ще на шість місяців", - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter