Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні може бути продовжена на півроку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.Читайте такожБойовики, які тримають у полоні дві групи місії ОБСЄ на Донбасі, досі не висунули жодних вимог

"У Відні тепер ідуть інтенсивні переговори, щоб продовжити нашу місію ще на шість місяців", - зазначив він.