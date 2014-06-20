За вбитого офіцера обіцяли тисячу доларів - затриманий під Слов'янськом найманець

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за словами Т., представник ФСБ РФ, який його вербував, пообіцяв платити винагороду: за вбитого українського офіцера - 1 тис. доларів, а за вбитого рядового військовослужбовця - 300 доларів.

Читайте такожБойовик в Слов'янську розповів, що є найманцем та приїхав воювати "від нічого робити"Після проходження інструктажу найманець отримав 200 тис. рублів та квиток до Луганська. Звідти він мав дістатися до Слов’янського міськвиконкому для отримання зброї та інструкції для участі у бойових діях. Продовжити терористичну діяльність російський громадянин не зміг, оскільки під Слов’янськом був захоплений українськими військовослужбовцями.