У Луганську бойовики насильно забрали хлопця в "армію південного сходу" прямо з дому - міліція

У Луганську озброєні бойовики насильно забрали молодого чоловіка в "армію південного сходу", увірвавшись до нього додому.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook глава Управління зі зв'язків з громадськістю обласного МВС Тетяна Погукай.

"Щойно надійшла інформація про те, що сьогодні, о 14.00 група озброєних автоматичною зброєю людей, одягнених в камуфльований одяг, прийшли за адресою вулиця 40 Років Жовтня, будинок 40, представилися представниками «південно-східної армії» і оголосили гр-ну Афендик Віктору Костянтиновичу, 1989 р.н. про те, що його призивають до лав південно-східної армії", - пише вона.

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За словами Погукай, почувши від молодого чоловіка відмову, бойовики обстріляли з автоматів ворота і увірвалися у двір. Потім вони побили хлопця, перевернули в домі всі речі, після чого насильно посадили Афендик В.К. у автомобіль «Пежо» і відвезли в приміщення СБУ (захоплене озброєними людьми).

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"Дізнавшись про подію, батько хлопця приїхав до будівлі СБУ, щоб забрати сина, проте там йому заявили, що його там немає. І додали: «...вітаємо, ваш син тепер доблесний воїн армії південного сходу»", - додає Погукай.